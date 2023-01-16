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Binanın çatısından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Binanın çatısından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki bir kadın yaşadığı apartmanın çatısından aşağıya düşerek ağır yalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki bir kadın yaşadığı apartmanın çatısından aşağıya düşerek ağır yalandı. Kadının kısa süre önce eşini kaybettiği ve eşi öldüğü günden bu yana bunalımda olduğu için olayın intihar olabileceği belirtildi.

Olay Sümer Mahallesi 415 sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir binada yaşayan Emine Ç. K. adlı kadını binanın çatısında gören çevre sakinleri durumdan şüphelenerek olayı 112 Acil Servisi'ni arayarak durumu ihbar ettiler. Bölgeye hemen sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri görünce aşağıya düştüğü görülen kadın, sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gören çevre sakinleri ve Emin Ç.K.'nın yakınları sinir krizleri geçirirken kadının durumunun ağır olduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sümer Mahallesi Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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