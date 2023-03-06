Binanın çatısı alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kapaklı, Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangın meydana geldi. Çıkan yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede yangın söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Orman Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı katındaki Suriye doğumlu B.A. ve ailesinin ikamet ettiği dairede çıktı. Dairede yaşayanlar kendi imkanları ile binadan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.