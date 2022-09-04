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Binada çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Binada çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da, bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1997 Sokak içerisinde bulunan bir binanın 4.katında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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