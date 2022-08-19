Bina yıkımında mahalleyi toz bulutu kapladı Sokaktan geçenler tozdan neye uğradığını şaşırdı Adıyaman'da, bir binanın yıkım çalışmaları esnasında ortaya çıkan toz, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Bina yıkımında mahalleyi toz bulutu kapladı

Sokaktan geçenler tozdan neye uğradığını şaşırdı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir binanın yıkım çalışmaları esnasında ortaya çıkan toz, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yıkım bölgesinden geçen vatandaşlar tozdan neye uğradığını şaşırdı.

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi Sait Ağa Camii yakınlarında bulunan ve daha önceden milli eğitim lojmanları olarak kullanılan binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. İş makineleriyle yıkımı yapılan bina çalışmalar esnasında yan yattı. Tamamen devrilmeyerek yan yan bir şekilde ayakta durmaya çalışan bina görüntüsüyle yürekleri de ağza getirdi.

İş makineleri tarafından yıkılmaya çalışılan binadan yükselen tozlar adeta bütün mahalleyi kapladı. Yıkım bölgesinden geçen çoğu vatandaş yüzlerini kapatarak geçmek zorunda kaldı. Mahalle sakinlerinden bir çok vatandaşlar ise toza karşı tedbirin alınmaması ve mahalle sakinlerine bilgi verilmemesinden dolayı duruma tepki gösterdi. Binada yıkım çalışmaları devam ediyor.