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Bina görevlisini sırtından bıçakladı

3. Sayfa Haberleri

Bina görevlisini sırtından bıçakladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir bina görevlisi, kapıyı açtığı sırada bina sakini tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir bina görevlisi, kapıyı açtığı sırada bina sakini tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bina görevlisi sırtından yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Eylül'de ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, bina sakini A.D., bina görevlisi T.U.'dan bina kapısını açmasını istedi. A.D. bu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kapıcı T.U.'yu sırtından bıçakladı. Sırtına aldığı bıçak darbesi ile neye uğradığını şaşıran T.U. kaçarken, A.D. de sigara yakarak oturdu. T.U. ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, A.D. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.D.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan olay binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri Eylül 3. Sayfa Haberler

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