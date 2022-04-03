Bina altında kapalı garajda park halindeyken yanan araç paniğe sebep oldu - Haberler

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Bina altında kapalı garajda park halindeyken yanan araç paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bina altında kapalı garajda park halindeyken yanan araç paniğe sebep oldu

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 3 katlı binanın garaj kısmında park halinde bulunan araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 3 katlı binanın garaj kısmında park halinde bulunan araç, yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay anında binada oturanlar ve araç sahibi büyük panik yaşadı.

Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4035 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kevser Şenol tarafından garaja park edilen ve 24 saat boyunca çalıştırılmayan 07 N 4299 plakalı otomobil, bir anda yanmaya başladı. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler geldi. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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