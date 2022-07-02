Bin 160 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de polis ekiplerinin 2 araçta yaptığı aramada bin 160 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Kocaeli'de polis ekiplerinin 2 araçta yaptığı aramada bin 160 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak nargile tütünü satan şahıslara yönelik Çayırova ilçesinde, 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda bin 160 paket halinde 580 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Konuyla ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa