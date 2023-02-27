BİM marketin deposunda korkutan yangın 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan BİM marketin deposunda çıkan yangın panik oluşturdu. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan BİM marketin deposunda çıkan yangın panik oluşturdu. Yangın, Şeker Mahallesi Ak Sokak'ta bulunan BİM market deposunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe sebep olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

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