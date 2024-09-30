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BİM Şubesinde Çalışanlar ve Müşteriler Arasında Kavga

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Gaziantep'in Beykent Mahallesi'nde bir BİM şubesinde çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi, görüntülerde çalışanların müşterilere karşı sert davranışları ve fiziksel müdahaleleri yer aldı.

BİM çalışanlarından müşterilere şiddet kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir BİM şubesinde, çalışanlar ve müşteriler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, BİM şubesinde çalışan 2 personel ve vatandaşlar arasında kavga çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde BİM çalışanlarının bir grup müşteriyle sert şekilde tartıştığı ve ardından fiziksel müdahalede bulundukları görüldü.

(FA-LO-CC-Y)

BİM Şubesinde Çalışanlar ve Müşteriler Arasında Kavga
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa

Gaziantep Güvenlik 3-sayfa Kavga Bim

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