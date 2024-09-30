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Gaziantep'te BİM Şubesinde Çalışanlar ile Müşteriler Arasında Kavga

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Beykent Mahallesi'nde bir BİM şubesinde, çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay, bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, BİM çalışanlarının müşterilerle sert tartıştığı ve fiziksel müdahalede bulunduğu anlarla belgelendi.

Gaziantep'te bir BİM şubesinde, çalışanlar ve müşteriler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, BİM şubesinde çalışan 2 personel ve vatandaşlar arasında kavga çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde BİM çalışanlarının bir grup müşteriyle sert şekilde tartıştığı ve ardından fiziksel müdahalede bulundukları görüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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