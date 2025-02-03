Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi

Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik

Ankara ziyareti öncesi Şara'dan çarpıcı çıkış: Türkiye'ye söz verdik
MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

AFAD Başkanı'na MGK'da kritik görev
Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir

Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa...

Bilişimle Hırsızlık Suçundan Aranan Genç Yakalandı

Bilişimle Hırsızlık Suçundan Aranan Genç Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de bilişim yoluyla hırsızlık suçundan 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan 22 yaşındaki B.U., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de bilişim yoluyla hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki genç, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık suçundan aranan B.U. (22) gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
img

Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
img

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

Ünlü isim, terör örgütü propagandası suçundan ifade verdi
Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.