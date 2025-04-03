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Bilişim sistemleriyle hırsızlık yapan şahıs Kuşadası'nda yakalandı

Bilişim sistemleriyle hırsızlık yapan şahıs Kuşadası'nda yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık yapmak suçundan aranmakta olan B.C.T. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir suçlu olarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık yapmak suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C.T. isimli şüpheli Kuşadası ilçesinde fiziki takip sonucu yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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