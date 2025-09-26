Bilişim Sistemleriyle Dolandırıcılık Yaparken Yakalandı

Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bilişim sistemleri ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.S.Ü., adli makamlarca tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bilişim sistemleri, kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan A.S.Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
