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Bilgisayar hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Bilgisayar hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te bir iş yerinden dizüstü bilgisayar çalan şahıs, önce güvenlik kameralarına ardından da polise yakalandı.

Gaziantep'te bir iş yerinden dizüstü bilgisayar çalan şahıs, önce güvenlik kameralarına ardından da polise yakalandı.

Gaziantep'te bir ev ve iş yerinden hırsızlık sonrası İl Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten ekipler, iş yerinden dizüstü bilgisayar çalarken güvenlik kameralarına yansıyan şahsın görüntülerini izledi. Önce şahsın eşkalini belirleyen ekipler, şahsın V.D. olduğunu tespit etti.

Kasada bulunan bilgisayarın fişini çekerek alan ve kayıplara karışan şahsı düzenlediği operasyonla yakalayan ekipler, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti. V.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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