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Bileti olmadığı için trene alınmadı, tren yoluna çıkarak 1 kilometre yürüdü

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Bileti olmadığı için trene alınmadı, tren yoluna çıkarak 1 kilometre yürüdü

Kocaeli'den Konya'ya yüksek hızlı tren ile gitmek isteyen ancak bileti olmayan 90 yaşındaki yaşlı adam, tren yoluna çıkarak yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Kocaeli'den Konya'ya yüksek hızlı tren ile gitmek isteyen ancak bileti olmayan 90 yaşındaki yaşlı adam, tren yoluna çıkarak yaklaşık 1 kilometre yürüdü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaşlı adam polis ekipleri tarafından evine götürüldü.

Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Halkevi mevki Yüksek Hızlı Tren yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, YHT İzmit tren garına Konya'ya gitmek için gelen 90 yaşındaki Nihat B. bileti olmadığı için trene alınmadı. Ardından yaşlı adam tren yoluna girerek yürümeye başladı. Raylardan yaklaşık 1 kilometre yürüyen Nihat B.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir korkulukları kırarak sağlık ekiplerini Nihat B.'ye ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Nihat B.'nin herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edildi. Evine kendi gitmek istediğini söyleyen yaşlı adam itfaiye ve polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde ikna edilerek, polis aracıyla evine götürüldü.

(Cihat Polat - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kocaeli Konya Yht 3. Sayfa Güncel Haberler

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