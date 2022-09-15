Bileğine taktığı kelepçeden itfaiye kurtardı 3. Sayfa Haberleri Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda bulduğu kelepçeyi bileğine takan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda bulduğu kelepçeyi bileğine takan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Alınan bilgiye göre, 13 yaşındaki İ.H. isimli çocuk Barbaros Mahallesi'nde su kanalı kenarında arkadaşlarıyla oyun oynarken, özel güvenlik ekiplerinin de kullandığı kelepçeden buldu. İ.H. kelepçeyi koluna takarak klipsini kilitledi. Daha sonra kelepçeyi bileğinden çıkartamayan İ.H., yakınlarıyla birlikte emniyet birimlerine başvurdu. Ardından Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği'ne götürülen çocuk, burada ekiplerin dikkatli çalışması neticesinde, ekipmanlar kullanılarak bileğine takılı olan kelepçeden kurtarıldı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Tarsus Mersin su 3. Sayfa Haberler

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