Bilecik ve İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Bilecik ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar ilçesinde izinsiz kenevir bitkisi üretimi ve ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda 2 kilogram esrar, 17 kök kenevir, tabanca, uyuşturucu haplar ve para ele geçirildi.

Bilecik ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar ilçesi Belkese köyünde izinsiz kenevir bitkisi üretilerek ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik takip sonucu şüpheliler G.D. ve Y.G'nin kimliklerini tespit ederek Belkese'deki bahçelerine operasyona düzenledi. İstanbul'daki evlerine ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince eş zamanlı baskın yapıldı.

İstanbul'daki evde arama yapan ekipler, 2 kilogram esrar, 17 kök kenevir, tabanca, 100 adet tabanca fişeği, 11 uyuşturucu içerikli hap ve 7 bin 500 lira ile uyuşturucu ambalajlamada kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.