Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den 2023 Faaliyet Raporu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılında icra edilen asayiş faaliyetlerinde 885 bin 280 şahıs, 896 bin 874 araç sorgulandığı belirterek, çeşitli suçlardan 926 şahıs 52 araç yakalandığı söyledi.

Vali Aygöl, İl Özel İdaresi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü kurumlarının 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve yatırım tutarları aktardı. Aygöl, ""İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında gerçekleşen faaliyetlerde yıl içerisinde meydana gelen asayiş olaylarının Kahraman Jandarmamız tarafından aydınlatılma oranı yüzde 96 olmuştur. 2023 içerisinde 18 bin 148 adet önleyici, bin 470 adli olmak üzere toplam 79 b,n 616 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyetler esnasında 885 bin 280 şahıs ve 896 bin 874 araç sorgulanmış çeşitli suçlardan 926 şahıs 52 araç yakalandı.Yıl içerisinde toplam 3 bin 244 adet olay meydana gelmiş olup olayların 3 bin 218 adedi aydınlatılmıştır. Aydınlatma oranı yüzde 96. Kaçakçılık ve Narkotik faaliyetleri 2 bin 343 gram kubar esrar, 236 gram skunk, 58 gram Metamfetamin, 697 adet hap 65 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 76 bin 373 adet makaron, 29 bin 700 gram açık tütün (sarmalık) bin 15 paket markasız sigara ele geçirilmiş olup 293 şahıs yakalandı. Trafik kontrollerinde toplamda 201 bin 840 araç ve sürücü kontrol edilmiş olup 8 bin 102 sürücüye toplam 12 milyon 496 bin 117 TL para cezası uygulandı. Aynı dönemde bin 316 araç trafikten men edilmiş 150 adet şahsın sürücü belgesi geri alındı" dedi.

"2 milyon 999 bin 782 olmuş sağlık tesislerine başvuru yaptı"

Vali Aygöl açıklamasının devamında Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü 2023 yılı faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Vatandaşlarımızın yıl boyunca sağlık tesislerimize yaptıkları başvuru sayısı 2 milyon 999 bin 782 olmuştur. Toplam başvuru sayısı: 2 milyon 999 bin 782, ameliyat sayısı 28 bin 764, yeni tesis yapım ve bakım onarım yatırım tutarı: 64 milyon 940 bin 167 TL, 2023 yılı tıbbi cihaz yatırım tutarı: 35 milyon, yatan hasta sayısı 22 bin 272, yoğun bakımlarında 2023 yılında yatan hasta sayısı: 2 bin 733 kişi" ifadelerine yer verdi.

"48 bin 502 belge/kimlik kartı başvurusuna cevap verildi"

Aygöl, açıklamasının devamında, Bilecik İl Özel İdarenin 2023 yılında 782 milyon 934 bin 390 TL olduğunu anlatılarak, "154 proje ile köylerin altyapı, içme suyu, kırsalda kalkınmayı destekleme yatırımları gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda; 12 adet toplam 635 metreküp içme suyu deposu,37 bin 920 metre içme suyu isale hattı, 11 bin 681 metre kanalizasyon hattı çalışmaları, 45 milyon 937 bin 233 TL tutar ile yapılmıştır. 125 milyon 400 bin TL tutarında 74,75 kilometre asfalt çalışması yapılmıştır. 22 kamu yatırımı yapılarak bunlar 3 milli eğitim, 1 kültür, 4 güvenlik, 5 sağlık, 3 İl Özel İdaresi olmak üzere ilimize kazandırılan yatırımların tutarı 782 milyon 934 bin 390 TL'dir. Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü faaliyetlerinde yıl boyunca vatandaşlarımızın 48 bin 502 belge / kimlik kartı başvurusuna cevap verilmiştir. 24 bin 52 kimlik kartı,10 bin 672 sürücü belgesi 13 bin 778 pasaport başvurusu alındı" dedi. - BİLECİK