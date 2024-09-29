Üye Girişi
Haberler

Bilecik'teki Trafik Kazasında 1'i Ağır 7 Yaralı

Bilecik'teki Trafik Kazasında 1'i Ağır 7 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir kamyonetin iki araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamyonetin iki araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Z.B.'nin kullandığı 11 EN 264 plakalı ayçiçeği yüklü kamyonet ile 26 AIE 838 plakalı hafif ticari araç ve 26 HD 699 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazasında kamyonet sürücüsü Z.B. ağır yararlanırken, diğer araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Pazaryeri Jandarma Güvenlik 3-sayfa bilecik trafik Yaşam

Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi

Nasrallah gömülmeden Hizbullah'ta yeni lider belli oldu

 Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var

Kabine, uzun bir aranın ardından toplanıyor! İşte masadaki en önemli konu başlığı

 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

Amcalardan biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, 'Sakın ellemeyin' diyerek uyardı

Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, "Sakın ellemeyin" diyerek uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu? 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });