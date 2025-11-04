Haberler

Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik-Sakarya kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı, 3 kişi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hafif şekilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, S.T. (34) isimli şahsın idaresindeki 11 ABV 468 plakalı otomobilde bir arıza meydana geldi. Sürücü, Bilecik- Sakarya kara yolunun Bayırköy mevkiinde otomobilini güvenlik şeridine çekti. H.C.Ç. (23) isimli şahıs idaresindeki 11 ACC 803 plakalı minibüs ile otomobili tamire geldi. Ayrıca, M.B. (62) isimli şahıs da 16 KDF 93 plakalı otomobilini yolun kenarına çekerek yardıma gitti. M.K.P. (56) isimli şahsın idaresinde seyir halinde olan 34 CKB 994 plakalı panelvan araç, yolun kenarındaki 11 ACC 803 plakalı minibüse ve 16 KDF 93 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda 4 araçta da büyük çapta hasar oluşurken, panelvan araç devrildi. Kazada M.B., C.Y. ve M.K.P. isimli 3 şahsın yaralandığı belirtildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Bilecik-Sakarya kara yolu ise araçların kaldırılmasının ardından geri trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 534.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ünlü isimden açıklama geldi
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
Nafaka borcunda yeni dönem! Hapis süresine üst sınır geliyor

Nafaka borcunda yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, üst sınır geliyor
İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti

Genç kadın, çocuklarına hiç unutamayacakları bir anı bıraktı
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.