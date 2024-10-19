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Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Bilecik-Eskişehir karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Duran araçlara arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, olay sonrası yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bilecik'te 3 aracın çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Eskişehir karayolu Karaköy Köyü mevkiinde 34 DGK 448 plakalı otomobil sürücü Murat Y. ve 34 DGK 448 otomobil sürücü Serkan K. araçlarını emniyet şeridinde durdurdular. Bu esnada Görkem D. idaresindeki 34 SG 7689 plakalı otomobil duran araçlara arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazasında 34 GDS 307 plakalı araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Otomobil bilecik trafik

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