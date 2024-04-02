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Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; dün gece, Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Ahmet Sefa B. idaresindeki 26 ABJ 955 plaka motosiklet ile Umut Y. 55 AK P877 plakalı motosiklet çarpıştı. Kontrolden çıkan 55 AK P877 plakalı motosiklet cadde üzerinde park halinde bulunan 11 AAZ 573 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Yaşanan kazada Ahmet Sefa B., Umut Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Bayram K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıaln ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Ahmet Sefa B.'nin 0,23 promil alkollü olduğu ve Sürücü Belgesi 100 ceza puanı aşımından alındığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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