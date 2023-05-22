Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ali A. yönetimindeki 11 BA 527 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen Armağan Ö. idaresindeki 11 ABE 021 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpan araç kontrolden çıkıp aynı istikamette ilerleyen Tuncay Ç. yönetimindeki 11 AZ 943 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada 11 AZ 943 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kazaya sebebiyet verip olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü Ali A. ise polis tarafından belirlendi ve gerekli cezai işlemin uygulandığı öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik Seçim Sonuçları
Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Bilecik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title