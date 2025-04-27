İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti

12 gündür hastanede olan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Bilecik'te Zemin Katında Yangın Çıktı

Bilecik'te Zemin Katında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir evin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, buzdolabından kaynaklandı ve maddi hasara yol açtı, ancak can kaybı yaşanmadı.

Bilecik'te bir evin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi 2 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde bir evin zemin katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olay sırasında dumandan etkilenen ev halkına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın maddi hasarla atlatıldı

Bölgeye sevk edilen OEDAŞ ekipleri, gerekli kontrolleri sağladı. Evin kiler olarak kullanılan bölümündeki buzdolabından kaynaklandığı belirtilen yangında maddi hasar meydana geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.