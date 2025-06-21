Bilecik'te Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı

Bilecik'te Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı
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Bilecik'te bir depo bölümünde yüksekten düşen Serkan İ. adlı işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te bir fabrikanın depo bölümünde yüksekten düşün işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Sakarya-Bilecik yolu, Hürriyet 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir depo-raf sistemleri fabrikanın depo bölümünde yüksekten düşen Serkan İ., adlı işçi yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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