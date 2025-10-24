Haberler

Bilecik'te Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 20 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kaza sonucu 20 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa-Eskişehir kara yolu Sarar AVM önünde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 32 HT 160 plakalı yolcu otobüsü ile 43 AC 950 plakalı tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile birlikte otobüste yolcu olarak bulunan 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

