Bilecik'te otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-İnegöl-Bozüyük karayolu Muratdere köyü mevkiinde meydana geldi. Bursa istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Salim B. idaresindeki gelen 06 CDN 682 plakalı otomobil önünde seyreden Taner D. idaresindeki 25 HA 025 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 06 CDN 682 plakalı otomobil sürücüsü Salim B. ve araç içinde içinde yolcu olarak bulunan S.B. ile E.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK