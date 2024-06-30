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Bilecik'te Yol Kontrolünde Uyuşturucu Bulundu

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yol kontrol noktasında Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu.

Pazaryeri Bozüyük kara yolunun Karaçalı mevkiinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetinde Y.Y.'nin kullandığı 26 NP 854 plakalı otomobil şüphe üzerine durduruldu. Araçta ve içinde yolcu olarak bulunan T.Ö. ve S.S. isimli şahıslar üzerinde ekipler tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramada S.S. isimli şahsın kenara attığı peçetede ve araç içerisinde toplamda 4,95 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde tespit edildi. Y.Y., T.Ö. ve S.S. isimli şahıslar hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pazaryeri Bilecik Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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