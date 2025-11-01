Bilecik'te Yeni İl Emniyet Müdürlüğü Binası İnşaatında Sona Gelindi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, yapımı süren yeni İl Emniyet Müdürlüğü Binası'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmaların sona geldiğini söyledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, yapımı devam eden yeni İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette yüklenici firma temsilcileri, inşaat süreci ve planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verirken, Şener proje alanında incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Şener, yeni hizmet binasının modern yapısıyla Bilecik'in güvenlik hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını belirterek, çalışmalarda emeği geçen personele kolaylıklar diledi.

Yeni binanın tamamlanmasıyla birlikte, emniyet birimlerinin daha etkin ve koordineli şekilde hizmet vereceği ifade edildi. - BİLECİK