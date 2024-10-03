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Bilecik'te Yaşlı Kadın Balkonda Bulundu

Bilecik'te Yaşlı Kadın Balkonda Bulundu
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Bilecik'te bir kadın, çamaşır asmak için balkona çıktığında alt kattaki 87 yaşındaki komşusu Nazende Kılıç'ı hareketsiz buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilecik'te bir kadın, çamaşır asmak için balkona çıktığında alt kattaki komşusunu yerde haraketsiz yatarken gördü. Eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Nazende Kılıç'ın (87) üst kattaki komşusu, çamaşır asmak için balkona çıktığında yaşlı kadını hareketsiz şekilde yerde yatarken görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Kılıç'ın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Kılıç'ın cesedinin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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