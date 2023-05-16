Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik- Yenişehir kavşağında meydana geldi. Kent merkezinden Pelitözü Mahallesine seyir halindeki Ahmet Ç. idaresindeki 1 AT 401 plakalı minibüs, üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Muhammet A. yönetimindeki 11 ABE 570 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK