Bilecik'te Yasa Dışı Tütün ve Makaron Ticareti Operasyonu

Bilecik'te Yasa Dışı Tütün ve Makaron Ticareti Operasyonu
Güncelleme:
Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı tütün ve makaron ticaretine yönelik birçok kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1260 dolu makaron, 1000 boş makaron, 360 bandrolsuz sigara ve diğer kaçak ürünler bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yasa dışı tütün ve makaron ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadelenin etkinliğini artırmak ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla TEM Şube, İstihbarat Şube, NSM, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çaltı Köyü'nde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda bin 260 adet dolu makaron, bin adet boş makaron, 360 adet bandrolsuz sigara, 780 adet tütün sarma kağıdı, 29 paket ve 46 paket olmak üzere toplamda çok sayıda kaçak çay ile 770 adet pamuklu filtreli ağızlık ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında 5607 ve 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

Öte yandan, tarım arazilerinde bulunan sera çadırlarında tespit edilen 5 Suriye uyruklu şahsa kayıtlı oldukları İl Göç Müdürlüklerine başvurmaları yönünde tebligat yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
