Bilecik'te Yasa Dışı Kenevir Ekimine Geçit Yok

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alanda yasa dışı ekilen 19 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesi Çaydere köyü ormanlık alanında yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen E.A. isimli şüpheliyi yakaladı. Yapılan çalışmada, toplam 19 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliye ait ikamet adresinde, uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla başlatılan tahkikat devam ediyor. - BİLECİK