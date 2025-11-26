Haberler

Bilecik'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Bilecik'te yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, hesaplarında 153 milyon TL hareketlilik tespit edilen 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Emniyet, dijital materyallere de el koydu.

Bilecik'te yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında 153 milyonluk hareketlilik tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen çalışmada yasa dışı bahis amacıyla açıldığı değerlendirilen banka hesaplarının fiili kullanıcıları tek tek tespit edildi. Yapılan teknik ve analiz çalışmaları sonucu, yasa dışı bahis gelirlerinin transferine aracılık eden ve hesaplarında yaklaşık 153 milyon TL tutarında para hareketliliği bulunduğu belirlenen 3 şüpheli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
