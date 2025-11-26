Bilecik'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında 153 milyonluk hareketlilik tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen çalışmada yasa dışı bahis amacıyla açıldığı değerlendirilen banka hesaplarının fiili kullanıcıları tek tek tespit edildi. Yapılan teknik ve analiz çalışmaları sonucu, yasa dışı bahis gelirlerinin transferine aracılık eden ve hesaplarında yaklaşık 153 milyon TL tutarında para hareketliliği bulunduğu belirlenen 3 şüpheli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BİLECİK