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Bilecik'te Yapılan Trafik Denetimlerinde 101 Araç Trafikten Men Edildi

Bilecik'te Yapılan Trafik Denetimlerinde 101 Araç Trafikten Men Edildi
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Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 6,590 araç kontrol edildi, 101'i trafikten men edilirken toplam 2,428 sürücüye ceza kesildi.

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te bir hafta içerisinde denetlenen 6 bin 590 araçtan 101'i trafikten men edildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 84 uygulama noktasında; 475 trafik uygulaması icra edildi. 6 bin 590 araç denetlenirken, 30 araç sürücüsü belgesiz araç kullanmak ve 4 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, 101 araç trafikten men edilirken, 812 sürücüye diğer maddeler olmak üzere, toplam 2 bin 428 araç sürücülerine cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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