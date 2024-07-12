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Bilecik'te Yapılan Denetimlerde 116 Araç ve Sürücüsüne 177 Bin 122 TL Trafik Cezası Uygulandı

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Bilecik'te yapılan denetimlerde trafik kuralını ihlal eden 116 araç ve sürücüsüne toplamda 177 bin 122 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda çeşitli trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezalar verildi ve bazı araçlara trafikten men cezası uygulandı.

Bilecik'te yapılan denetimlerde trafik kuralını ihlal eden 116 araç ve sürücüsüne toplamda 177 bin 122 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 324 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetimler kapsamında 116 araç ve sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

Bu kapsamda; 61 araç ve sürücüsüne 'Hatalı Şekilde Park Etmek', 35 araç sürücüsüne 'Hız-Radar İhlali', 4 araç sürücüsüne 'Trafik İşaret ve Levhalarına Uymamak', 3 araç sürücüsüne 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak, kullandırtmak', 3 araç sürücüsüne 'Kask Takmamak', 3 araç sürücüsüne 'Görüşü Engelleyecek Şekilde Cam Filmi Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Tescil Plakasını Okunmayacak Şekilde Kapatmak', 1 araç sürücüsüne 'Tescilli Aracı Plakasız Kullanmak', 1 adet 'Alkollü Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Teknik Değişiklik', 1 adet araç sürücüsüne 'Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Muayenesiz Araç Kullanmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Ticari Araçlarda Takograf veya Taksimetre Kullanmamak' maddeleri gereğince toplam 177 bin 122 TL trafik idari para cezası uygulandı.

1 adet dijital takograf kartına el konuldu. 5 araç ise geçici bir süre trafikten men edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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