Bilecik'te Yangında Evini Hortumla Kurtaran Vatandaşın Mücadelesi

Bilecik'te Yangında Evini Hortumla Kurtaran Vatandaşın Mücadelesi
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devam eden yangında, Erol Rukşen kendi imkanlarıyla evine yaklaşan alevleri hortumla söndürerek kurtardı. Yangın sonrası mahalle sakinleri tahliye edilirken, 50 yıllık komşuluk ilişkisi dolayısıyla büyük bir üzüntü yaşanıyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devam eden yangın sebebi ile boşaltılan Tongurlar köyü Urgancılar Mahallesi sakini Erol Rukşen, evine yaklaşan alevleri kendi çabası ile hortum suyuyla söndürdüğünü anlattı.

Gölpazar ilçesi Tongurlar köyü Urgancılar Mahallesi'ne yaklaşan orman yangını sonrası mahallede yaşayan vatandaşları yetkililer daha güvende bulunan bir alana tahliye etti. Mahallelerini saran yangını gören 55 yaşındaki Erol Rukşen, evini kurtarmak için kendi imkanlarıyla gitmek istedi. Bu sırada jandarma ekipleri izin vermedi. Jandarmadan gizli şekilde evine yürüyen Rukşen, çevredeki alevleri hortum suyu ile söndürerek, evini kurtardı. Ardından çevre komşuların yanan evlerine kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığını belirten Rukşen, "Çok üzgünüz, tek başıma kaldım burada şimdi ben. Yenipazar Kaymakamı var, sağ olsun. Komutandan sonra beni aramaya gelmişlerdi. Hanımım, 'Eşim köye gitti, gelmedi' diye beni ihbar etmiş. Beni arıyorlardı. Sonrasında çıktım, televizyonu bahçeye çıkarttım. Oradan sağ olsun kaymakam bey de peşimden gelmiş, 'Ben sana itfaiye getireceğim' dedi. Aşağıda dereden itfaiye bulup getirdi. Buraya su tuttuk buraya, yangın benim evime geçmedi" dedi.

50 yıllık komşularının evlerinden yanmasından dolayı büyük üzüntü duydular

Eşinin köye gittiğini ve telefonuna ulaşamadığını söyleyerek jandarmaya ihbarda bulunan eşi Servet Rukşen tedirgin oldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri köye ulaştı, Erol Rukşen'i alarak geri çıkarttı. Hortumla yaptığı müdahale ile evini kurtaran Erol Rukşen, bugün evlerine geri döndü. Yaklaşık 50 yıllık komşularının evlerinin yanmasından dolayı üzüntülü olan çift, yetkililerden köylerinin yeniden eski günlere dönmesi için yardım bekliyor. Yangından ötürü elektriklerin kesik olduğu köyde yaşam durmuş durumda.

Öte yandan, yangından etkilenmeyen cami ve çevresinde bulunan birkaç yapı göze çarptı. Camide maddi bir hasar olmaması ve yangından etkilenmemesi ise sevindirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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