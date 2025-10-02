Bilecik'te Yangın Paniği: İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te iki katlı evde çıkan yangın itfaiyenin anında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa mahallesi İstanbul Sokak No: 39'da Ersel V. 'ye ait evde dün gece saatlerinde yangın meydana geldi. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenilirken, kısa sürede büyüyen alevler mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin anında müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK