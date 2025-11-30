Bilecik'te Yakalanan Minibüs Otoparka Çekildi

Bilecik'te jandarmanın trafik kontrolü sırasında yakalaması olan minibüs otoparka çekildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri Söğüt-Bozüyük kara yolunda yaptıkları denetimde 11 DB 153 plakalı aracı durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda aracın Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yakalamalı olduğu tespit edildi.

Minibüs hemen gerekli işlemlerin ardından çekiciye yüklenerek, yediemin otoparkına çekildi. - BİLECİK