Bilecik'te Yakalanan Minibüs Otoparka Çekildi
Bilecik'te jandarma trafik kontrolü sırasında yakalanan minibüs, vergi dairesi tarafından yakalamalı olarak tespit edilerek yediemin otoparkına çekildi.
Bilecik'te jandarmanın trafik kontrolü sırasında yakalaması olan minibüs otoparka çekildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri Söğüt-Bozüyük kara yolunda yaptıkları denetimde 11 DB 153 plakalı aracı durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda aracın Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yakalamalı olduğu tespit edildi.
Minibüs hemen gerekli işlemlerin ardından çekiciye yüklenerek, yediemin otoparkına çekildi. - BİLECİK
