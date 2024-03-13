Bilecik'te vize süresi bitmiş yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından vize süresi bitmiş olan yabancı uyruklu bir şahıs yakalanarak Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Bilecik'te vize süresi bitmiş olan yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerce İl Göç Müdürlüğü'nde vize süresi bitmiş olan yabancı uyruklu şahıs yakalanarak 11 bin 409 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs sınır edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - BİLECİK