Bilecik'te Vergi Kaçakçısı Tutuklandı

Bilecik'te vergi kaçırmak suçundan aranan şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde aranan şahıs tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Asliye Ceza Masasınca 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl 3 ay süreyle kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama kararı bulunan şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği öğrenildi. - BİLECİK