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Bilecik'te Vergi Kaçakçısı Tutuklandı

Bilecik'te Vergi Kaçakçısı Tutuklandı
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Bilecik'te vergi kaçırmak suçundan aranan bir şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Hakkında 3 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Bilecik'te vergi kaçırmak suçundan aranan şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde aranan şahıs tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Asliye Ceza Masasınca 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl 3 ay süreyle kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama kararı bulunan şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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