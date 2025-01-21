Bilecik'te Velilere Dolandırıcılık ve Güvenlik Konularında Eğitim
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenci velilerine dolandırıcılık çeşitleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, 'Bağımlı Olma, Geleceğe Umut Ol' temasıyla bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince; öğrenci velileri bilgilendirildi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, muhtarlıklar, halk eğitim merkezi ve okul çevrelerinde; dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık, genel güvenlik gibi konular ele alınarak vatandaşlar bilgilendirildi. Öte yandan, "Bağımlı Olma, Geleceğe Umut Ol" konularında bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa