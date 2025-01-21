Bilecik'te Velilere Dolandırıcılık ve Güvenlik Konularında Eğitim

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince; öğrenci velileri bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, muhtarlıklar, halk eğitim merkezi ve okul çevrelerinde; dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık, genel güvenlik gibi konular ele alınarak vatandaşlar bilgilendirildi. Öte yandan, "Bağımlı Olma, Geleceğe Umut Ol" konularında bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı. - BİLECİK