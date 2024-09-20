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Bilecik'te Vatandaşlar Güvenlik Tedbirleri Konusunda Bilinçlendirildi

Bilecik'te Vatandaşlar Güvenlik Tedbirleri Konusunda Bilinçlendirildi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 'Toplum Destekli Polislik' kapsamında ihtiyaç sahiplerine güvenlik önlemleri hakkında bilgiler verdi. Ekipler ayrıca dolandırıcılıkla ilgili farkındalık yaratmak için çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kapsamında 'Toplum Destekli Polislik Şube' Müdürlüğünce görevlilerden, güvenlik tedbirleri konusunda vatandaşları bilinçlendirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce "Her Cana, Her Canlıya Huzur ve Güven Verir Türk Polisi" yola çıkara 'Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği, 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi'nde okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevliler 'Ertuğrul Gazi Lisesi'ni ziyaret etti. "Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın" projesi ile hareket eden ekipler eski otogar ve 8 işyerini ziyarette bulundu. Öte yandan 67 vatandaş ile "Dolandırıcılık Çeşitli ve İletişim Yoluyla Dolandırıcılık ve Genel Güvenlik " konuları baz alarak vatandaşları bilinçlendirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa bilecik Hukuk

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