Bilecik'te Vatandaşlar Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirildi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi kapsamında, Atatürk Parkı ve çevresinde bulunan kafelerdeki 64 vatandaş dolandırıcılık olayıyla karşılaştıklarında izlemeleri gereken yollar hakkında bilgilendirildi.
Bilecik'te 64 vatandaş dolandırıcılık olayıyla karşılaştığında izlemeleri gereken yol hakkında bilgilendirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Parkı ve çevresinde bulunan kafelerdeki 64 vatandaş 'Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi kapsamında bilgilendirdi. Ekipler vatandaşlara broşür dağıtarak dolandırıcılık olayı ile karşılaştıkları zaman izlemesi gereken yollardan bahsetti. - BİLECİK