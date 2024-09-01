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Bilecik'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'te polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Şahsın üst aramasında 35,91 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bilecik'te uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İnhisar İlçesi'nde narkotik operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında ise 35,91 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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