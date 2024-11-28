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Bilecik'te Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Bilecik'te Uyuşturucu Taciri Yakalandı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, uyuşturucu madde satmak suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu madde satmak suçundan aranması olan zehir taciri yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satmak suçundan aranan şahıs hakkında operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olan şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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