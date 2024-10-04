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Bilecik'te Uyuşturucu Taciri Kıskıvrak Yakalandı

Bilecik'te Uyuşturucu Taciri Kıskıvrak Yakalandı
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Bilecik'te emniyet güçleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve aparatları ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te Emniyet güçleri tarafından, durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine bir araç durdurdular. Durdurulan araçta yapılan aramada; 6.10 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi, 6.71 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1.46 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam bong aparatı ele geçirildi.

Şahsa 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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