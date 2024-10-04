Bilecik'te Uyuşturucu Taciri Kıskıvrak Yakalandı

Bilecik'te Emniyet güçleri tarafından, durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine bir araç durdurdular. Durdurulan araçta yapılan aramada; 6.10 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi, 6.71 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1.46 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam bong aparatı ele geçirildi.

Şahsa 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK