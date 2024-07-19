Bilecik'te Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüpheli, Gölpazarı Açık Cezaevi'ne teslim edildi.
Bilecik'te uyuşturucu suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK