Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakayı ele verdi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahsın üzerlerinde yapılan aramada; 6,01 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 0,53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
2 şüpheli şahsa 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK