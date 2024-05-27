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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakayı ele verdi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahsın üzerlerinde yapılan aramada; 6,01 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 0,53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

2 şüpheli şahsa 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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