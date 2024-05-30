Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şahıs Yakalandı
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli şahsın üzerinde 0,43 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklanan şüpheli şahsın üzerinde; 0,43 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK